Plötzlich öffnet sich während der Fahrt die Luke – Imbisswagen zerstört

Im Kreis Steinburg blieb am Mittwochnachmittag eine Straße nach einem Unfall für mehrere Stunden gesperrt: Die Luke eines Imbisswagens hatte sich plötzlich während der Fahrt geöffnet – und dafür gesorgt, dass der Wagen in mehrere Teile zerrissen wurde.

Kurz nach 15 Uhr kam es am Mittwoch in der Straße Am Burndahl in Hohenaspe zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Imbisswagen wurde stark beschädigt

Ein 47-jähriger Fahrer aus Hohenlockstedt war mit einem Anhängergespann in Richtung Ortskern unterwegs. Das Gespann bestand aus einem Pickup sowie einem Imbisswagen mit der Aufschrift „Frittenwerkstatt“. Nach Angaben von Augenzeugen öffnete sich während der Fahrt plötzlich ein Seitenteil des Anhängers. Dieses schlug gegen einen Baum am Straßenrand.

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Durch die Wucht des Aufpralls blieb ein Teil der Luke im Baum stecken, während andere Trümmerteile etwa einen Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen kamen. Der Imbisswagen selbst wurde durch die Kollision stark beschädigt und in mehrere Teile zerrissen.

Fahrer blieb unverletzt

Die Freiwillige Feuerwehr Hohenaspe war mit sieben Einsatzkräften vor Ort und übernahm zunächst die Sicherung der Unfallstelle. Zudem musste ausgelaufenes Frittieröl aufgenommen werden. Für die anschließenden Reinigungsarbeiten wurde eine Spezialfirma hinzugezogen.

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Der Fahrer blieb unverletzt, zeigte sich jedoch betroffen: Nach eigenen Angaben handelt es sich bei dem Imbisswagen um seine berufliche Existenz. Der entstandene Schaden wird auf rund 7500 Euro geschätzt.

Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Straße Am Burndahl für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.