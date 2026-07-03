Strecke nach Unfall gesperrt. Fahrgäste werden aus S-Bahn über Gleise zum Bahnhof geführt.

Der Baum liegt auf dem Dach der S-Bahn. C. Leimig

Da dürften sich einige Fahrgäste erschrocken haben: Kurz hinter dem Bahnhof Wohltorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Baum auf eine anfahrende S-Bahn gekracht. Der Zug wurde evakuiert.

Der Zugführer stoppte sofort, als er das Krachen hörte. Die Bahn befand sich noch nicht in voller Fahrt in Richtung Hamburg, daher war die Bremsung nicht allzu ruppig.

Baum fällt auf S-Bahn: Strecke gesperrt

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Die Feuerwehr wurde alarmiert und die Strecke gesperrt. Die Kräfte sicherten den Baum und holten dann die Fahrgäste aus der Bahn; über die Gleise ging es wieder in den Bahnhof. Verletzt wurde niemand.

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Der umgestürzte Baum wurde zersägt und abgetragen. Solange blieb die Strecke gesperrt. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben.

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Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Freitag teils Sturmböen für Hamburg und Schleswig-Holstein vorhergesagt. In Hamburg hatte es bis 14 Uhr 26 Einsätze gegeben, die einen Wetter-Hintergrund hatten. Einem Sprecher zufolge sei die Zahl moderat: „Von einem erhöhten Einsatzaufkommen können wir nicht sprechen.“