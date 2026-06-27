Der Innenraum eines VW ist komplett niedergebrannt. Die Polizei nimmt Ermittlungen auf.

Größerer Feuerwehreinsatz im Kreis Herzogtum Lauenburg: Auf dem Gelände einer Aral-Tankstelle in Aumühle hat am Samstagvormittag ein VW Golf gebrannt. Es gibt bereits eine Vermutung zur Brandursache.

Der Innenraum brannte komplett aus, selbst die Feuerwehr, die um kurz vor 11 Uhr informiert wurde, konnte dies nicht mehr verhindern. Persönliche Gegenstände wurden ein Raub der Flammen, darunter auch eine Gitarre.

Lösten E-Geräte das Feuer aus?

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Zunächst hatten Ersthelfer mit einem Pulverlöscher den Brand bekämpft, dann löschten Feuerwehrleute die Flammen mit Wasser. Verletzt wurde durch das Feuer keiner, der Fahrer wurde nur vorsichtshalber vom Rettungsdienst gesichtet.

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Die genauen Umstände des Feuers sind noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Bisher wird vermutet, dass möglicherweise im Wagen geladene Elektrogeräte das Feuer auslösten.