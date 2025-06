Plötzlich brennt der Trecker: Feuerwehr-Großeinsatz im Norden

Großeinsatz am Freitagnachmittag im Kreis Steinburg: Rund 40 Feuerwehrleute rückten aus, nachdem auf dem Groß Wisch bei Bahrenfleth ein Traktor in Brand geraten war. Zunächst stieg Rauch auf, kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen.

Gegen 17.25 Uhr hatte der Landwirt während der Fahrt eine Rauchentwicklung bemerkt und das Fahrzeug verlassen. Wenige Augenblicke später stand der Traktor bereits in Vollbrand. Die Helfer löschten den Traktor unter großer Vorsicht, da die Treckerreifen aufgrund der starken Hitze zu platzen drohten.

Während der Löscharbeiten war die Straße zwischen Krempdorf und Hodorf für mehr als eine Stunde in beide Richtungen gesperrt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bahrenfleth, Kremperheide, Krempermoor und Krempe. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Ein Abschleppunternehmen wird das Wrack nun von der Straße entfernen.