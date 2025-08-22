SUV kracht in Traktor und fliegt in den Straßengraben

In der Nacht zum Freitag kam es in Brunsmark (Kreis Herzogtum-Lauenburg) zu einem schweren Unfall, als ein Pkw mit einem Trecker zusammenstieß. Der Autofahrer wurde ins Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzkräfte wurden um kurz vor 1 Uhr nachts zur Sterleyer Straße in Brunsmark alarmiert. Der Fahrer eines schwarzen Ford Kuga war in Richtung Mölln unterwegs, als ihm ein roter Trecker entgegenkam. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Unfall und die beiden Fahrzeuge krachten seitlich ineinander.

Unfall Brunsmark: Pkw und Traktor krachen ineinander

Der Ford landete daraufhin in einem Straßengraben. Dabei wurde der Fahrer nach vorne geschleudert, die Airbags lösten aus. Der Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Fahrradfahrerin wird von Traktor überrollt und stirbt

Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfall auf. (aba)