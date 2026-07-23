Die A7 wurde nach einem Unfall kurzzeitig voll gesperrt. Ein Verletzter kam ins Krankenhaus.

Nach dem Unfall auf der A7 bei Quickborn staut sich der Verkehr. Danfoto

Schwerer Unfall am Donnerstag auf der A7 in Richtung Hamburg: Auf Höhe des Rastplatzes Holmmoor bei Quickborn ist ein Pkw in einen Lkw gekracht.

Gegen 3.30 Uhr überholte ein Autofahrer den Lastwagen. Dabei übersah er einen Pkw, der sich mit enormem Tempo von hinten auf der linken Spur näherte. Die Polizei sprach der MOPO gegenüber von etwa 200 Kilometern pro Stunde.

A7: Fahrer weicht aus und kracht in Lkw

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Um nicht mit dem überholenden Wagen zusammenzustoßen, wich der Fahrer aus und krachte dabei ins Heck des Lkw. Der erste Pkw wurde nicht beschädigt.

Der Fahrer des Unfallwagens wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Die Autobahn wurde vorübergehend voll gesperrt. Seit 6 Uhr sind beide Spuren wieder befahrbar.