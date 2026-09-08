Auf der A7 kommt es zu einem schweren Unfall: Ein Auto steht in Flammen. Die Fahrerin konnte sich noch rechtzeitig retten.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 bei Großenaspe (Kreis Segeberg) ging ein Fahrzeug in Flammen auf. Danfoto

Bei Brokenlande (Kreis Segeberg) kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall: Ein VW Golf – unterwegs in Richtung Norden – geriet auf der A7 unter einen Sattelzug. Dann ging er in Flammen auf. Die Fahrerin konnte den Wagen noch rechtzeitig verlassen.

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf Höhe der Raststätte Brokenlande zwischen den Anschlussstellen Großenaspe und Neumünster‑Süd. Warum der Golf in das Heck des vorausfahrenden Sattelzugs krachte, ist noch nicht bekannt. Der Wagen fing Feuer, es entstand starker Rauch.

Frau entkam rechtzeitig aus dem brennenden Wagen

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Nach Informationen eines Polizeisprechers entkam die Frau rechtzeitig aus dem Wagen. Sie erlitt nur leichte Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Lediglich der Auflieger am Heck nahm Schaden.

Die Feuerwehr löschte den brennenden Golf gegen 17.40 Uhr. Für die Rettungsarbeiten und die Bergung des ausgebrannten Wagens war die A7 in Richtung Süden zeitweise voll gesperrt. Nun ist der Einsatz beendet und der Abschnitt wieder frei befahrbar. (mp)