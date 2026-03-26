Pkw kommt von Straße ab und überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in Neumünster bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sein Wagen prallte gegen mehrere Hindernisse und überschlug sich.

Der Unfall ereignete sich am späten Donnerstagabend auf der Altonaer Straße. Nach Angaben der Polizei soll der 59-jährige Fahrer sein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache stark beschleunigt haben. In Höhe einer Waschanlage kam der Wagen nach links von der Straße ab.

Pkw kollidiert mit Hindernissen und überschlägt sich

Anschließend prallte das Auto gegen einen Baum, mehrere Betonpoller und einen abgestellten Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich neben der Fahrbahn liegen. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht.

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Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Altonaer Straße mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Sachverständiger untersuchte die Unfallstelle. Warum der Mann zuvor so stark beschleunigte, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. (rei)