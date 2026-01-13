Pkw kommt in Gegenverkehr – Mann verletzt ins Krankenhaus

Gleich zwei Mercedes-Fahrzeuge waren am frühen Dienstagmorgen in einen Unfall in Stellau bei Barsbüttel (Kreis Stormarn) involviert. Ein Hamburger musste ins Krankenhaus. Dabei war aber nicht Glätte die Ursache.

Der Unfall geschah gegen 3.20 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Stellau, kurz nach der Ortsausfahrt Stemwarde. Dabei kollidierte ein Mercedes-SUV mit einem Mercedes Vito.

Unfall nahe Barsbüttel: Mercedes gerät in Gegenverkehr

Der Fahrer des SUV soll aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten sein, so eine Polizeisprecherin zur MOPO. Er blieb unverletzt. Der Fahrer des Kleinbusses, ein 46-jähriger Hamburger, kam leicht verletzt vorsorglich ins Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen wurden durch die Wucht des Aufpralls Reifen aus der Achse gerissen. Die Hauptstraße wurde für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.