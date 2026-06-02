Auf der A1: Hamburger zieht plötzlich nach rechts rüber – Lkw landet im Feld

Unfall auf der A1 im Kreis Stormarn: Ein Hamburger hat dort am Montag eine Kollision mit einem Tanklaster ausgelöst.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr auf der A1 in Richtung Süden, rund zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Stapelfeld bei Braak. Dort war ein 67-jähriger Mann aus Hamburg mit seinem Audi Q2 auf der ganz linken Spur unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts herüberzog, wie die Polizei der MOPO sagte.

Unfall A1: Lkw kommt im Gerstenfeld zum Stehen

Der Wagen prallte gegen einen Tanklaster eines 48-jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoß kam der Lkw von der Fahrbahn ab und fuhr in ein angrenzendes Gerstenfeld. Der Fahrer des SUV wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

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Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn zeitweise gesperrt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte.