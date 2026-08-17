Großeinsatz auf A24 bei Hamburg: Nach einem Unfall wurde die Autobahn gesperrt.

Auf der Autobahn 24 bei Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es am frühen Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Es gab einen Verletzten, die Autobahn in Richtung Hamburg wurde gesperrt.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 4.50 Uhr zwischen Gudow und Hornbek. Dort fuhr ein Autofahrer (41) auf einen vor ihm fahrenden Klein-Lkw auf. Weil zunächst mehrere Verletzte befürchtet wurden, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an.

Autobahn A24 nach Unfall gesperrt

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Laut einer Polizeisprecherin wurde der 41-Jährige bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme sowie der Fahrbahnsäuberung war die A24 in Richtung Hamburg rund 90 Minuten gesperrt.