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Schleswig-Holstein
Pkw fährt auf A7 auf Kleinbus auf - acht Verletzte
Kurzzeitiger Stillstand auf der A7 Richtung Norden: Nach einem Unfall bei Schuby mussten acht Verletzte versorgt werden, einige kamen ins Krankenhaus. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.
Auf der A7 nördlich von Schuby ist ein Autofahrer auf einen Kleinbus aufgefahren. Bei dem Unfall seien acht Menschen verletzt worden, drei von ihnen vermutlich schwer, sagte ein Mitarbeiter des Lagezentrums der Polizei.
Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn in Richtung Norden bei Bollingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) war am späteren Nachmittag für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten voll gesperrt. (dpa/mp)
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