Schleswig-Holstein

Pkw fährt auf A7 auf Kleinbus auf - acht Verletzte

Auf der A7 stießen am Sonntag ein Kleinbus und ein Pkw zusammen. Nico Hessel/Nordpresse

Kurzzeitiger Stillstand auf der A7 Richtung Norden: Nach einem Unfall bei Schuby mussten acht Verletzte versorgt werden, einige kamen ins Krankenhaus. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.