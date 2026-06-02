Pflasterstein durchschlägt Frontscheibe von Streifenwagen: Belohnung für Hinweise

Unfassbare Tat in Kiel: Dort ist ein Pflasterstein durch die Frontscheibe eines Streifenwagens gekracht und hat eine Polizistin verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Der Angriff ereignete sich in der Nacht zu Dienstag gegen 0.45 Uhr am Kurt-Schumacher-Platz. Ein Streifenwagen war dort wegen einer Ruhestörung im Einsatz, als plötzlich ein Stein die Scheibe auf Kopfhöhe durchschlug.

Polizistin an Hand und Sprunggelenk getroffen

Die 25-jährige Beifahrerin wurde an Hand und Sprunggelenk getroffen und ist derzeit nicht dienstfähig. Ihr 59-jähriger Kollege blieb unverletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde der rund 10 mal 20 Zentimeter große Pflasterstein vermutlich von einem höher gelegenen Balkon geworfen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen versuchten Totschlags.

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Für Hinweise, die zur Ermittlung und Verurteilung des Täters führen, wurde eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (0431) 160 3333 melden. (rei)