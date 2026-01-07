Pferdetransporter in Flammen: SUV-Fahrer reagiert geistesgegenwärtig

Im Kreis Stormarn ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Fahrzeugbrand gekommen. Ein SUV wurde dabei komplett zerstört.

Um 16.43 Uhr geriet ein Mercedes ML auf der B404 zwischen Trittau Nord und Grande während der Fahrt in Brand. Der Fahrer, der mit einem Pferdeanhänger unterwegs war, reagierte geistesgegenwärtig, konnte das Fahrzeug anhalten und den Anhänger mit zwei Pferden noch rechtzeitig abkoppeln.

Meterhohe Flammen schlagen aus Pferdetranporter

Kurz darauf stand der Mercedes-SUV in Vollbrand. Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Fahrzeug, der Diesel brannte lichterloh. Die Feuerwehr löschte den Brand zunächst unter Atemschutz mit Wasser, später kam auch Schaum zum Einsatz. Der SUV brannte vollständig aus.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde ein Rettungswagen alarmiert. Eine Person musste wegen einer Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden. Die Polizei sperrte die B404 in beide Richtungen und leitete den Verkehr weiträumig um. Die Vollsperrung besteht seit etwa 17 Uhr.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Klimaziele wackeln: Autoverkehr ein „kritischer Punkt“

Im Einsatz waren die Feuerwehren Trittau und Lütjensee, ein Rettungswagen sowie die Polizei. Das ausgebrannte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Brandursache ist bislang unklar, die Ermittlungen dauern an. (apa)