Personen klagen über Reizhusten: Großeinsatz nahe Hamburg

Bei einem Großeinsatz der Feuerwehr in Elmshorn rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Etwa zehn Personen in einer Arztpraxis klagten plötzlich über Reizhusten.

Gegen 16.25 Uhr wurde die Feuerwehr zu der Praxis an der Straße Vormstegen gerufen. Nachdem bereits ein Rettungsdienst alarmiert worden war, wurde Verstärkung angefordert.

Feuerwehr und Rettungsdienst mit Großaufgebot vor Ort

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an. Etwa 50 Kräfte waren im Einsatz.

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Die Kräfte führten umfangreiche Messungen durch. Auffälligkeiten stellten sie nicht fest. Auch weil mögliches Reizgas sich relativ schnell verflüchtigt, ist es schwer feststellbar, so ein Sprecher gegenüber der MOPO. Die betroffenen Personen waren unverletzt. Es bestehe keine Gefahr für weitere Personen, so die Polizei.