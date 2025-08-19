Pendler-Schock im Norden: Polizei sperrt Bahnhof wegen Einsturzgefahr

Wegen Baumängeln wurde das Gebäude des Bahnhofs in Ratzeburg gesperrt – laut Polizei besteht Einsturzgefahr. Auch die Gleise und der Zugverkehr sind betroffen. Nun soll geprüft werden, wie schlimm es wirklich ist.

Wegen eines Risses am Bahnhofsgebäude ist der Zugverkehr in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) eingestellt worden. Auf behördliche Anordnung bleibe das Kundenzentrum von „erixx“ wegen Baumängeln bis auf Weiteres geschlossen, gab das Zugunternehmen auf seiner Internetseite bekannt. Auch der Zugbetrieb sei von den Einschränkungen betroffen.

Von der Polizei hieß es, dass der Bereich um den Bahnhof großräumig abgesperrt wurde, weil das Gebäude einsturzgefährdet sei. Die Sperrung soll bis mindestens 20 Uhr am Dienstagabend anhalten.

Wie die „Lübecker Nachrichten“ berichteten, sollen Experten des Technischen Hilfswerks die tatsächliche Gefährdung des Gebäudes vor Ort einschätzen. (dpa/mp)