Sie fährt wieder: Nach drei Wochen Pause pendelt die „Missunde III“ wieder zwischen Brodersby und Kosel über die Schlei.

Gute Nachricht für Pendler im Norden: Nach dreiwöchiger Zwangspause hat die Schleifähre „Missunde III“ am Morgen ihre Fahrt wieder aufgenommen. Der Fährbetrieb laufe ohne Einschränkung, schreibt der Betreiber auf seinen Internetseiten.

Auch beim Schiffsortungsdienst Vesselfinder ist zu sehen, wie die Solarfähre zwischen den Anlegern in Brodersby und Kosel pendelt.

Fähre aus Sicherheitsgründen außer Dienst gestellt

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Die Fähre war am 24. Mai nach nur wenigen Wochen im Einsatz aus Sicherheitsgründen vorläufig außer Dienst gestellt worden. Die Antriebsanlage wurde überarbeitet und neu ausgerichtet.

Die Kosten für die Reparatur und das Ausrichten des Antriebsstrangs sind üppig: Nach Angaben des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) belaufen sie sich auf rund 60.000 Euro.

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Der Ausfall belastete die Region ebenso wie Pendlerinnen und Pendler. Sie mussten dadurch einen Umweg von fast 40 Kilometern um die Schlei fahren. Zwischen Brodersby und Kosel werden pro Jahr rund 120.000 Fahrzeuge und rund 50.000 Fahrräder übergesetzt. (dpa/mp)