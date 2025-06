Tagein, tagaus steht sie still – die neue Schwebefähre über dem Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg. Was einst als Technik-Wunder galt, ist zum peinlichen Dauer-Ausfall geworden. Sensoren spinnen, Notstrom versagt, sogar eine Spinne bringt das 13,5-Millionen-Gefährt zum Stillstand. Jetzt wächst der Unmut – und die Ungeduld.