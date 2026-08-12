Daniel Günther rockt Wacken im Festival-Shirt, Hendrik Wüst setzt beim Parookaville auf den Staatsbesuch im lockeren Hemd. Was hinter der Festival-PR steckt – und warum Friedrich Merz lieber zu Hause bleibt.

Daniel Günther (CDU) steht im schwarzen Festival-Shirt vor dem Konzertbereich vom Wacken Open Air, reckt die „Pommesgabel“ in die Luft und schießt Selfies mit Metalheads. Zwei Wochen vorher tauchte sein Parteikollege Hendrik Wüst beim Electronic-Dance-Festival Parookaville in Weeze auf und ließ sich mit Besuchern fotografieren.

Zufall sind solche Bilder kaum. „Ein Besuch auf einem Musikfestival, einem Volksfest oder in einem Fußballstadion ist nie nur Termin, sondern immer ein kommunikatives Signal“, sagt Kommunikationswissenschaftlerin Susanne van Engelen von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Kiel. Aus Sicht der Forschung verfolgen solche Auftritte meist vier Ziele.

Volksnah in Wacken: Warum Politiker Festivals besuchen

Anzeige

Personalisierung : Politik werde seit den 90er-Jahren zunehmend über Personen wahrgenommen und nicht nur über Parteien und Programme, sagt van Engelen. Der Besuch auf einem Festival vermittele die Botschaft: Hinter dem Amt steckt ein Mensch.

Nahbarkeit: Menschlichkeit reduziere psychologische Distanz. „Gerade Daniel Günther arbeitet seit Jahren genau mit diesem Stil: nicht großer Staatsmann, sondern der sympathische Nachbar von nebenan“, sagt van Engelen.

Modernität : Festivals wie Wacken oder Parookaville stehen nicht nur für Musik, sondern auch für Jugend, Offenheit, Freiheit und Gemeinschaft. „Wer dort auftaucht, übernimmt – wenn alles klappt, wie geplant – symbolisch einen Teil dieser Bedeutung und stärkt sein Image in der Zielgruppe“, sagt die Expertin.

Social Media: Festivals liefern Bilder, die sich leicht verbreiten lassen. Ein Besuch produziert unter Umständen mehr Reichweite als drei Pressekonferenzen, weil die Plattformen emotionale, visuelle Inhalte belohnen.

Wie viel Inszenierung verträgt Authentizität?

Anzeige

Der Erfolg solcher Auftritte steht und fällt der Expertin zufolge mit der wahrgenommenen Authentizität, die Studien zufolge Einfluss auf die Gunst der Wähler haben kann. Dabei zeige sich bei den beiden Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ein unterschiedlicher Ansatz.

Daniel Günther agiere durch seine wiederkehrenden Auftritte auf dem Festival als glaubwürdiger Teil der Gemeinschaft, lasse Grenzen zwischen Politiker und Besucher verschwimmen und wirke dadurch nah an der Veranstaltung. „Gerade Daniel Günther kann hier auf seinem lockeren, nahbaren und ziemlich authentischen Freizeit-Feier-Image aufbauen“, sagt van Engelen.

Anzeige

Hendrik Wüst behalte dagegen die Rolle des Amtsträgers bei. Mit krawattenlosem Hemd, offiziellem Rundgang und dem Eintrag ins Goldene Buch gleiche sein Auftritt eher einem klassischen PR-Termin.

Warum Merz lieber nicht in Wacken auftaucht

Nicht jedes Setting passt zu jedem Politiker. Friedrich Merz könnte in Wacken nicht nahbar, sondern deplatziert wirken, während Markus Söder auf dem Oktoberfest stimmig erscheint. Ein gelungenes Gegenbeispiel für ein relativ flexibles Image liefere van Engelen zufolge Angela Merkel: Sie konnte genauso hemmungslos auf der Fußballtribüne jubeln wie im Abendkleid der Bayreuther Wagner-Premiere beiwohnen.

Das zeigt: Es gibt kein Universalrezept für den perfekten Auftritt. Entscheidend ist das bereits vorhandene Image – und wie gut der Ort dazu passt.

Politiker wirkten sympathisch, „wenn ihr Auftreten zu ihrer Biografie passt, ihr Kleidungsstil glaubwürdig bleibt, sie keine Rolle spielen und sie nicht versuchen, insbesondere bei derart speziellen Anlässen wie Wacken oder Weeze, zwanghaft jung zu wirken“, sagt van Engelen.

Politiker suchen Aufmerksamkeit auf Festivals

Bei Daniel Günther scheint die Rechnung aufzugehen. Laut van Engelen erwecke er nicht den Eindruck, bloß einen Pflichttermin abzuhaken. „Aber wie viel davon wirklich echt war und wie viel geplant, lässt sich von außen nicht sagen.“

Bei solchen Besuchen geht es also selten darum, bloß „cool“ zu wirken. „Sie sind ein Ausdruck eines grundlegenden Wandels politischer Kommunikation. Politiker konkurrieren heute nicht nur um Zustimmung, sondern zunächst um Aufmerksamkeit“, sagt van Engelen.

Das Festival wird zur Bühne, auf der sich der Ministerpräsident als Fan und sympathischer Nachbar inszeniert. Er borgt sich die Atmosphäre des Ortes und versucht, sie auf seine Person zu übertragen.

Ob das funktioniert, entscheidet sich im Kopf des Publikums. Oder wie van Engelen es zusammenfasst: „Entscheidend ist die Kongruenz zwischen Person, Rolle und Inszenierung.“ (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)