Feiernde wollen betrunkenen Audi-Raser stoppen – und werden angefahren!

In Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) sind in der Silvesternacht zwei Männer durch ein Auto schwer verletzt worden. Sie hatten versucht, den Fahrer aufzuhalten. Doch der gab laut Polizei plötzlich Gas.

Um kurz nach Mitternacht, als die Menschen an der Siedlerstraße im Ortsteil Weding draußen standen und ihr Feuerwerk zündeten, bog ein 31-Jähriger mit seinem Audi A6 in die Straße – „mit überhöhter Geschwindigkeit“, wie ein Polizeisprecher sagte.

Schwerverletzte kommen ins Krankenhaus

Die dort Feiernden wollten den Fahrer zur Rede stellen, machten entsprechende Handbewegungen, sodass der Fahrer anhielt. Zeugen wollen bei dem 31-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen haben. Daher habe ein Mann den Fahrer davon abhalten wollen, weiterzufahren.

„Bei der Diskussion versuchte eine Person, den Fahrzeugschlüssel durch die geöffnete Fahrerscheibe abzuziehen“, so der Polizeisprecher weiter. Der Fahrer habe daraufhin sofort beschleunigt, den Mann am Fenster wenige Meter mitgeschleift und auch einen am rechten Kotflügel stehenden Mann gerammt. Die 68 und 32 Jahre alten Männer seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei suchte mit einem entsprechenden Großaufgebot nach dem Audi A6. Und konnte das Auto in Tatortnähe stoppen. Der Alkoholverdacht erhärtete sich, die Beamten ließen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnehmen. Der Polizeisprecher: „Ferner wurde der Fahrer erkennungsdienstlich behandelt sowie sein Fahrzeug beschlagnahmt.“ (dg)