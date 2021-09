Am Ortsrand von Sankt Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen), in einer wenig befahrenen Nebenstraße, ist am Donnerstag eine Frauenleiche aufgefunden worden. Passanten hatten den leblosen Körper in einem Auto entdeckt.

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft übernahm die Mordkommission den Fall. Die Frau, so gaben es die Beamten bereits bekannt, ist offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Wie die Frau ums Leben kam, ist noch unklar. Genau wie die Art der Verletzungen, an denen sie erlegen ist. „Mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können seitens Polizei und Staatsanwaltschaft aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden“, so ein Sprecher.

Dithmarschen: Passanten entdecken Frauenleiche in Auto

Klar ist jedoch: Nur wenige Momente nach Auffinden der Leiche gab es bereits eine Festnahme: Ein 46-Jähriger, der Lebensgefährte der verstorbenen 35-Jährigen, wurde von Ermittlern in Handschellen abgeführt. Er gilt als dringend tatverdächtig, seine Partnerin getötet zu haben.

Mehrere Stunden waren Beamte der Spurensicherung damit beschäftigt, mögliche Hinweise am silbernen Kleinwagen zu sichern. Der Tatort war dafür weiträumig abgesperrt worden. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. (dg)