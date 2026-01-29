Passant entdeckt Leiche in teils zugefrorenem See

Die Feuerwehr birgt einen toten 36-Jährigen aus dem gefrorenen Wasser. Hinweise auf einen Suizid gibt es laut Polizei zunächst nicht.

Im Binnensee in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) ist am Vormittag eine Leiche entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 36 Jahre alten Mann. Die Todesursache ist bislang ungeklärt, Hinweise auf einen Suizid lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Das könnte Sie auch interessieren: 14-Jähriger tot gefunden – Mordkommission ermittelt

Ein Passant hatte den leblosen Körper des Mannes an der Wasserkante des Binnengewässers entdeckt und die Polizei informiert. Der Leichnam wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem teils gefrorenen Wasser geborgen. (mp/dpa)