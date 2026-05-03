Sylt, Zweitwohnsitze, Misstrauen: Wie eine Privatdetektivin aus Trittau heimliche Affären aufdeckt, Eltern Klarheit über ihre feiernden Kinder verschafft und andere Rätsel löst.



Untreue, vermisste Personen, Sorgen um Jugendliche oder Verdacht in Unternehmen: Wenn auf Sylt Misstrauen wächst, klingelt manchmal ihr Telefon. Eine 30-jährige Privatdetektivin vom Festland ist regelmäßig auf der Insel unterwegs – diskret, hartnäckig und mit einem feinen Gespür für Menschen.





