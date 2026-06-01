Parkplatz für Einsatzfahrzeuge wurde Dieben bei Hamburg zum Verhängnis

Hätten sie den Wagen woanders hingestellt, wären sie vielleicht nicht aufgeflogen. Zwei mutmaßliche Diebe haben ihr Auto in Norderstedt ausgerechnet auf einem Polizeiparkplatz abgestellt. Das wurde ihnen zum Verhängnis.

Am vergangenen Donnerstag führte die Polizei diverse Kontrollen an verschiedenen Plätzen in Norderstedt (Kreis Segeberg) durch. Ziel: Kriminalitätsbekämpfung. Dabei fiel Zivilfahndern ein Auto mit französischem Kennzeichen auf, das auf einem Polizeiparkplatz hinter dem Revier abgestellt worden war. Als die Beamten das Fahrzeug überprüften, erschienen zwei Männer (30 und 37 Jahre) an dem Wagen und wurden kontrolliert.

Norderstedt: Gestohlene Drogerieartikel sichergestellt

Dabei stellte sich heraus, dass die Männer aus Georgien keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatten. Gegen den 30-Jährigen bestand ein Haftbefehl. Als sie den Wagen durchsuchten, fanden die Polizisten darin neben Arzneimitteln auch diverse Drogerieartikel im Wert von rund 8000 Euro, die kurz zuvor bei Diebstählen erbeutet worden waren. Ein Richter erließ danach auch gegen den 37-Jährigen Haftbefehl.