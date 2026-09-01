Nur kurz geparkt und schon klettert eine Rechnung auf über 200 Euro. Private Parkflächen sorgen auf Sylt für Unmut.

Nur 22 Minuten geparkt – schon soll eine Urlauberfamilie auf Sylt 53 Euro zahlen. Einen Sylter trifft es noch härter: Nach einem kurzen Stopp in List wächst die Forderung auf mehr als 140 Euro. Dahinter steckt ein umstrittenes Geschäft mit privaten Parkflächen.

22 Minuten auf einem Parkplatz in Rantum kosteten eine Urlauberfamilie 53 Euro. In List wurde aus einem kurzen Stopp eine Forderung über 145 Euro. Hinter beiden Fällen stehen private Parkraumüberwacher. Während die Betreiber auf Schilder und klare Regeln verweisen, fühlen sich die Betroffenen überrumpelt.

Es sind zwei kurze Parkvorgänge – und zwei Rechnungen, die es in sich haben. In Rantum stellt eine Urlauberin aus dem Münsterland ihr Auto auf den Parkplatz am Strandweg 7 ab, vergisst aber, ein Ticket zu lösen. Nach 22 Minuten fährt sie wieder weg. Wenig später flattert der Familie eine Zahlungsaufforderung der Mobility Hub Parkservice GmbH von 53 Euro ins Haus. Die Forderung empfindet die Familie als zu hoch.

Anzeige

Die WochenMOPO 35/26 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Rassismus: „Ich habe jeden Tag Angst, meinen Sohn in die Schule zu schicken“

• Nach Tod von beliebtem Gastronom: „Wir machen weiter – für unseren Sohn“

• Hamburger Fotograf: Darum wurde ich zum Nacktmodell

• 32 Seiten Rätsel und Kultur: Ausblick auf die „Theaternacht“

• 16 Seiten Sport: HSV-Keeper spricht Klartext, Stimmung beim FC St. Pauli im Keller

Richtig teuer wird es für den Sylter Chris Grimm. In List hält er nach eigener Aussage nur wenige Minuten auf einem Streifen an der Listlandstraße. Dafür soll er 145 Euro bezahlen – ausgestellt ist die Rechnung von der Firma Parkcontrol24. Weil er die Forderung zunächst nicht begleicht, wächst sie auf mehr als 200 Euro.

Private Parkplatzüberwacher in der Kritik

Anzeige

Fälle wie diese sorgen zunehmend auch bundesweit für Ärger. Medien und Verbraucherzentralen berichten immer wieder über hohe Forderungen nach kurzen Parkverstößen, kaum erkennbare Schilder oder technische Probleme. Besonders drastisch war ein Fall aus einer ARD-Recherche: Ein Mann sollte 107 Euro zahlen, nachdem er auf einem privaten Parkplatz nach eigener Aussage lediglich gewendet hatte.

Ein Hinweisschild auf eine digitale Parkraumkontrolle. Wer die Parkregeln übersieht, muss mit einer teuren Zahlungsaufforderung rechnen. IMAGO/Udo Herrmann

Doch nicht jeder private Parkplatzbetreiber ist automatisch unseriös. Kritiker sehen jedoch einen Interessenkonflikt, wenn sich die Überwachung durch Forderungen gegen Falschparker finanziert: Je mehr Verstöße erfasst werden, desto höher können die Einnahmen ausfallen.

Anzeige

Familie hätte in List nur zwei Euro zahlen müssen

Der Parkplatz in Rantum, der der Familie aus Münster zum teuren Verhängnis wurde, wird für den Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS) durch Peter Park beziehungsweise dessen Tochter Mobility Hub bewirtschaftet. Kameras erfassen die Kennzeichen bei der Ein- und Ausfahrt, Hinweisschilder über die Höhe einer Strafe bei Verstoß gegen die Parkregeln stehen an der Einfahrt.

Eigentlich unübersehbar: die Beschilderung des Parkplatzes in Rantum. Sandy Maria Baumbach

„In diesem Falle hätte die Parkende am Kassenautomaten, über die entsprechende App oder innerhalb von 24 Stunden unter https://parken.mh-parkservice.de/ bezahlen müssen“, erklärt ISTS-Sprecherin Gritje Stöver. Die Kosten für den Parkplatz hätten damit nur zwei Euro betragen.

Aus zwei Euro Parkgebühr werden plötzlich 53 Euro

Aktuell sehe man keinen Grund, die Zusammenarbeit mit Peter Park zu überprüfen. Die Kostenpflicht, die Kennzeichenerfassung und die Zahlungsbedingungen seien vor Ort ausgeschildert. Eine Prüfung sei erst bei technischen Fehlern oder möglichen Gesetzesverstößen erforderlich, so der ISTS weiter.

Die Familie aus Münster ist trotzdem sauer: „Sowas tut der Insel nicht gut, Touristen so zu behandeln“, kritisiert der Ehemann der Falschparkerin. Seine Familie komme seit rund 30 Jahren nach Sylt. Trotzdem werde man die Summe bezahlen.

Nur wenige Kilometer weiter wurde ein kurzer Halt noch teurer.

145 Euro für wenige Minuten in List – Sylter fühlt sich übers Ohr gehauen

Chris Grimm lebt in List – nicht weit von der betroffenen Fläche. Im Juli stellte er sein Auto dort nach eigener Aussage für wenige Minuten ab. Das soll ihn 145 Euro kosten. Grimm sagt, auf der Fläche sei zum damaligen Zeitpunkt kein gut sichtbarer Hinweis zu erkennen gewesen. Im Gegenteil – er empfindet die Fläche als bewusst einladend gestaltet.

Der Zettel im Fenster. Nach Aussage der Eigentümerin der Fläche ein ausreichender Hinweis. Sandy Maria Baumbach

Lediglich in dem Ladenlokal an der Straße habe ein kleines Schild in der Ecke eines Fensters gehangen. „Das ist alles sehr dubios“, sagt Grimm und fühlt sich übers Ohr gehauen: „Das ist einfach eine gnadenlose Geschäftsidee.“ Der Sylter fühlt sich unter Druck gesetzt und überlegte sogar, Anzeige zu erstatten.

Verdient die Eigentümerin an den Verstößen?

Die Eigentümerin der Fläche sieht in der dreistelligen Forderung kein Problem. Immer wieder würden dort fremde Fahrzeuge abgestellt, beteuert die Dame am Telefon. Dabei sei nach ihrer Aussage auch eine Behindertenrampe beschädigt worden.

Wie Verstöße auf ihrer Fläche dokumentiert werden, wisse sie nicht. Ob eine Kamera eingesetzt wird, Kontrolleure vorbeikommen oder Kennzeichen auf andere Weise erfasst werden, müsse Parkcontrol24 erklären. Im weiteren Verlauf des Gespräches erklärte die Dame jedoch, finanziell beteiligt zu werden, wenn Fahrzeuge gemeldet würden. Wie hoch der Betrag sei, wisse sie jedoch nicht mehr.

Parkcontrol24 weist Abzocke-Vorwurf zurück

Den Eindruck, das Modell sei darauf ausgerichtet, wahllos Forderungen zu erzeugen, weist Parkcontrol24 auf Nachfrage der Redaktion zurück. „Die Sanktion ist die Reaktion, nicht die Ursache“, heißt es in der Stellungnahme. Wer eine private Fläche nutze, müsse vorher prüfen, ob er dort halten oder parken dürfe, so das Unternehmen in der Antwortmail weiter.

Nach eigener Darstellung zahlt Parkcontrol24 keine Provisionen oder Vergütungen pro erfasstem Verstoß. Wie sich diese Aussage mit der von der Eigentümerin geschilderten finanziellen Beteiligung vereinbaren lässt, bleibt offen.

Wann private Parkplatz-Forderungen zulässig sind

Doch was gilt nun? Eigentümer und Betreiber privater Parkflächen dürfen festlegen, wer dort unter welchen Bedingungen parken darf. Bei Verstößen können sie eine Vertragsstrafe verlangen. Voraussetzung ist, dass die Parkregeln und die Höhe der drohenden Vertragsstrafe deutlich erkennbar sind. Besonders kleine, schlecht lesbare oder versteckt angebrachte Schilder können deshalb rechtlich problematisch sein.

Damit unterscheiden sich die beiden Fälle in einem wichtigen Punkt: In Rantum sind die Parkbedingungen ausgeschildert. In List bestreitet Grimm, dass ein ausreichender Hinweis zu erkennen war. Ob die Forderung tatsächlich durchsetzbar ist, könnte letztlich nur ein Gericht entscheiden.

Für die Betroffenen bleibt dennoch dieselbe bittere Erfahrung: Aus 22 Minuten wurden 53 Euro, aus einem kurzen Halt mehr als 200 Euro. Wer auf Sylt eine private Fläche befährt, sollte deshalb genauer hinschauen – damit keine finanzielle Hiobsbotschaft ins Haus flattert. (Dieser Artikel erschien zuerst auf Shz.de)