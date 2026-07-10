In der Fähre über die Schlei steckt offensichtlich der Wurm: Die „Missunde III“ ist schon wieder kaputt.

Die Pannenserie um die „Missunde III“ nimmt kein Ende: Der Betrieb der Fähre über die Schlei ist seit Dienstagvormittag erneut unterbrochen.

Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein vermutet als Ursache einen technischen Defekt in der Hydraulikanlage, hieß es in einer Mitteilung. Dies werde am Mittwochmorgen überprüft.

Solarfähre erst vor wenigen Tagen ausgesetzt worden

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„Wir werden erst danach eine verlässliche Angabe zur Ausfallzeit des Fährbetriebs machen können“, sagte ein Sprecher des Betriebs demnach.

Die Solarfähre war erst vor wenigen Tagen wegen Niedrigwasser zeitweise ausgesetzt worden. Zuvor hatte sie nach dreiwöchiger Zwangspause erst Mitte Juni ihre Fahrt wieder aufgenommen.

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Die Fähre war am 24. Mai nach nur wenigen Wochen im Einsatz aus Sicherheitsgründen und wegen Reparaturen an der Antriebsanlage vorläufig außer Dienst gestellt worden. Die zwischen Brodersby und Kosel-Missunde verkehrende „Missunde III“ hatte erst Ende April mit einer Verzögerung von zwei Jahren den Betrieb aufgenommen. (dpa/mp)