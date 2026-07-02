Jahrelang haben Anleger ihr Geld in Immobilien an der Nordsee investiert und an den Einnahmen durch Ferienvermietung gut verdient. Doch damit ist jetzt Schluss.

Ein beliebtes Geschäftsmodell von Kapitalanlegern ist geplatzt: Viele Anleger haben in den vergangenen 15 Jahren Immobilien auf beliebten Nordsee-Inseln gekauft und diese gewinnbringend als Ferienwohnungen an Touristen vermietet. Dies war in den meisten Fällen jedoch illegal, denn die Wohnungen waren nur für eine Dauernutzung und nicht zur Ferienvermietung freigegeben, wie die „Welt“ berichtet.

Vor allem auf den Inseln Sylt, Amrum und Föhr wurde dieses Geschäftsmodell gern betrieben. Nachdem die Gemeinden lange nichts dagegen unternommen haben, geht der Kreis Nordfriesland mittlerweile hart gegen diese Praxis vor. Die Folge: Die Immobilienpreise auf den Inseln fallen.

„Was wir erleben, ist eine fortwährende illegale Umwandlung von Wohnraum“, sagt Kreisbaudirektor Burkhard Jansen in einem Interview mit der „Welt“. Das führe zu Wohnraummangel auf den Inseln und somit zur Gefährdung der Wirtschaft. Denn Betriebe und Gastronomie hätten Probleme, Mitarbeiter zu finden.

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Nordsee-Inseln: Sofortige Nutzungsuntersagung bei illegaler Ferienvermietung

Um das illegale Treiben zu unterbinden, recherchieren Jansens Mitarbeiter Inserate für Ferienimmobilien und prüfen, ob eine Genehmigung für touristische Nutzung vorliegt. Sollte dies nicht der Fall sein, verhängt der Kreis nun sofort eine Nutzungsuntersagung. Aufgrund der Recherche geht die Gemeinde Sylt mittlerweile von einer illegalen Nutzung von etwa 80 Prozent aus.

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Ein Makler erzählt gegenüber der „Welt“: „Eigentümer solcher illegalen Ferienimmobilien versuchen nun händeringend, diese so schnell wie möglich und so teuer wie möglich loszuschlagen, weil sie mit den viel geringeren Einnahmen aus einer gewöhnlichen Dauervermietung Zins und Tilgung für ihre Kredite nicht bedienen können.“ Die illegal vermietete Ferienimmobilie sei für sie kein Goldesel mehr, sondern eine Geldvernichtungsmaschine. Denn: Die meisten Anleger haben die Wohnungen nicht mit eigenem Kapital, sondern mit Bankkrediten gekauft.

Dauervermietung bringt deutlich weniger Mieteinnahmen

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Mit der Vermietung als Ferienwohnung konnten Anleger den Kredit bequem durch die Mieteinnahmen abzahlen und gleichzeitig einen Gewinn von rund 5000 Euro erzielen, so eine Beispielrechnung des Maklers. Bei einer Dauervermietung würden die Mieteinnahmen allerdings deutlich geringer ausfallen und der Eigentümer müsste jährlich rund 35.400 Euro aus eigener Tasche drauflegen.

Nun sei die Sorge vor einer Privatinsolvenz groß, was zu einer bisher nie dagewesenen Verkaufswelle geführt hat. Dadurch fallen die Preise dramatisch.

Preise fallen: Immobilienblase platzt

So werden in Westerland aktuell Ein-Zimmer-Wohnungen bereits für 7500 Euro pro Quadratmeter angeboten. Zum Vergleich: Während der Corona-Pandemie hätten Käufer 13.000 bis 14.000 Euro pro Quadratmeter gezahlt, wie es der Sylter Makler Peter Peters in einem NDR-Beitrag schildert.

Der Preissturz treffe auch Verkäufer der Boomer-Generation hart: Denn wer zurzeit sein altes Familienhaus an der Nordsee verkaufen möchte, könnte von den Preisangeboten schwer enttäuscht werden.

Wer nun ein Immobilien-Schnäppchen wittert, sollte sich vorher genau erkundigen, welche Nutzung für die jeweilige Immobilie genehmigt ist – und ob eine Ferienvermietung überhaupt erlaubt ist. (mp)