DHL-Transporter durch Flammen zerstört – Landstraße gesperrt

Ein brennender DHL-Pakettransporter hat am Donnerstagabend auf der L110 für eine größere Sperrung gesorgt. Der 35-jährige Fahrer des Wagens kam mit einem Schock davon.

Die L110 musste am Donnerstagabend wegen eines Fahrzeugbrandes für längere Zeit in beide Richtungen gesperrt werden. Ein Pakettransporter war in Brand geraten und wurde von den Feuerwehren Ellerhoop und Bevern gelöscht.

Die Feuerwehr löscht den Pakettransporter. Holstein-Report Die Feuerwehr löscht den Pakettransporter.

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Nach Polizeiangaben blieb der 35-jährige Fahrer unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Im Fahrzeug sollen sich nach Angaben der Beamten keine oder nur noch wenige Pakete befunden haben. Ein technischer Defekt gilt den Ermittlern als wahrscheinlich, da das Feuer im Motorraum ausbrach. Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.