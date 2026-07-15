Badeunfall im Bistensee: Ein 19-Jähriger fällt vom Stand-up-Paddleboard, später wird nur noch sein Leichnam geborgen. Was bisher bekannt ist.

In Schleswig-Holstein ist ein 19-Jähriger nach einem Unfall mit einem Paddleboard ums Leben gekommen (Symbolbild) Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Ein 19 Jahre alter Mann ist im Bistensee in Ahlefeld-Bistensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde ertrunken.

Der 19-Jährige sei von einem Stand-up-Paddleboard ins Wasser gefallen und nicht wieder aufgetaucht, sagte ein Sprecher der Polizeileitstelle.

Gegen 17 Uhr ging am Dienstag bei der Polizei die Verimsstenmeldung ein. Mit einem Großaufgebot wurde nach dem 19-Jährigen gesucht: Rettungshubschrauber, Feuerwehr und Taucher waren im Einsatz.

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Tod im Badesee: Zwei Frauen erlitten Schock

Gegen 20 Uhr konnte nur noch die Leiche des jungen Mannes aus dem See geborgen werden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 19-jährigen Nordmazedonier aus Rendsburg. Ersten Ermittlungen zufolge ist er von seinem Stand-Up-Paddle-Board ins Wasser gefallen und ertrunken. Wahrscheinlich war der Mann Nichtschwimmer und sei deshalb ertrunken, teilt die Polizei mit.

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Es seien auch zwei junge Frauen mit ihm auf dem Board gewesen. Beide blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock.Den Angaben zufolge gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. (kla/nf)