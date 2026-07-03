Eine nächtliche Spritztour endet spektakulär: Ein Volvo überschlägt sich auf einer schmalen Spurbahn und bleibt auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen haben großes Glück.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zu Donnerstag in Nordermeldorf-Barsfleth (Kreis Dithmarschen) ereignet. Ein mit Hamburger Kennzeichen zugelassener Volvo kam gegen 23.30 Uhr von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Graben liegen.

Nach ersten Erkenntnissen waren eine Frau und ein Mann mit dem Auto unterwegs, als der Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten der Fahrer und seine Beifahrerin den Volvo bereits verlassen.

Beide wurden vom Rettungsdienst untersucht, blieben jedoch unverletzt. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Barsfleth-Thalingburen, Wöhrden und Meldorf sicherten die Unfallstelle und das Fahrzeug, bevor ein Abschleppunternehmen den Volvo aus dem Graben barg. (rei)