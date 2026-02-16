Ostsee: Jugendliche treiben auf Eisscholle – Feuerwehr rettet sie

Einsatz an der Ostsee: In Scharbeutz hat die Feuerwehr zwei Jugendliche von einer treibenden Eisscholle gerettet. Schon fünf Einsätze wegen Eiseinbrüchen gab es dort in diesem Jahr.

Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, waren die beiden am Sonntag auf ein Eisstück gesprungen, das sich von der teils zugefrorenen Ostsee gelöst hatte und abtrieb.

Das könnte Sie auch interessieren: Eingefroren im Watt – Familie kommt seit Tagen nicht weg von ihrer Insel

Da die Feuerwehr bereits in der Nähe war, sicherte sie die nun zwei Meter entfernte Scholle mit einer Leine. Über eine Leiter brachten die Einsatzkräfte die Jugendlichen in Sicherheit. Nach Angaben des Sprechers gab es in diesem Jahr bereits fünf Einsätze wegen Eiseinbrüchen in der Region – dabei waren nicht nur Menschen betroffen, sondern auch Hunde. (dpa/mp)