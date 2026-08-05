Der Blick aufs Tellerlein und ins Netz: Bevor Gäste im Restaurant Platz nehmen, entscheidet bei vielen der erste Blick auf die Sterne bei Google. (Symbolbild) Schweinske

4,8 Sterne, beste Lage – doch hält das Restaurant auch, was das Netz verspricht? Wer in Ostholstein nach dem passenden Lokal sucht, orientiert sich meist an Google-Bewertungen. Doch wie viel Aussagekraft haben die Sterne, wenn schlechte Noten im Hintergrund gelöscht werden können? Ein neues Transparenz-Update von Google legt diese Praxis nun offen: Auf den Profilen von Google Maps ist ab sofort einzusehen, ob und wie oft ein Betrieb Rezensionen entfernen ließ. Google nennt dafür Spannen – etwa: „Zwei bis fünf Bewertungen aufgrund von Beschwerden wegen Diffamierung entfernt.“ Wir haben bei lokalen Gastronomen nachgefragt.

Denn zum Bewerten gehören zwei Seiten: Während ehrliches Feedback eine wichtige Orientierung für Gäste ist, müssen sich Wirte vor digitaler Willkür schützen. Längst nicht jede schlechte Note ist gerechtfertigt – unsachliche Beleidigungen, falsche Behauptungen oder Rachebewertungen können Existenzen bedrohen.

Gelöschte Google-Rezensionen: Das sagen Wirte in Malente, Eutin und Niendorf

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Beim Bootshaus am Dieksee in Malente wurden bei insgesamt gut 3100 Google-Einträgen laut Plattform mehr als 250 Rezensionen gelöscht. Ein Mitarbeiter erklärt auf Nachfrage, dass Unzufriedene schneller zur Tastatur greifen als begeisterte Gäste: „Aber es hält sich die Waage, wir haben auch viele gute Bewertungen bekommen.“ Ausschlaggebend für einen Löschantrag sei der Tonfall: „Es gibt auch Sachen unterhalb der Gürtellinie, die diskriminierend sind. Dann versuchen wir, das rauszunehmen.“

Dass das Thema sensibel ist, zeigte die Nachfrage beim Restaurant Ellas in Eutin (21 bis 50 gelöschte Bewertungen): Anstatt Auskunft zu geben, zeigte man sich wortkarg und beendete das Telefonat kurzerhand durch Auflegen.

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Kritik werde ernst genommen – wenn sie konstruktiv ist

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Marcus Gutzeit, Inhaber des Eutiner Brauhauses (sechs bis zehn Löschungen), macht ähnliche Erfahrungen mit der Schreibfreude enttäuschter Gäste: „Es gibt unheimlich viele zufriedene Gäste, die schreiben dann nichts. Und dann gibt es einen unzufriedenen Gast, und der schreibt dann was.“ Dennoch geht das Brauhaus selbstkritisch mit Feedback um: „Wir nehmen jede Beschwerde ernst“, betont Gutzeit. Gerade bei Hochbetrieb in der Hauptsaison könne es mal eng werden: „Da kann an einer Beschwerde natürlich auch mal was dran sein.“

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Ähnlich sieht es der Betreiber des Restaurants Feuerstein in Niendorf, der namentlich ungenannt bleiben möchte: „Konstruktive Kritik nehme ich immer gerne an, und ich finde sie auch wichtig, um mein Unternehmen weiterzubringen.“ Komme es hingegen zu unsachlicher Kritik, reagiere er: „Aber es kommt auch vor, dass eine Bewertung nicht konstruktiv ist, dagegen gehe ich dann vor.“

Google entfernt Millionen Bewertungen

Dass Löschungen keine Seltenheit sind, liegt auch an der Rechtslage: In Deutschland haben Gerichte die Hürden für Unternehmen relativ niedrig angesetzt, um Bewertungen wegen angeblicher Diffamierung anzufechten. Ein Google-Sprecher betont dazu: „Unsere Richtlinien besagen eindeutig, dass Rezensionen auf echten Erfahrungen beruhen müssen – weshalb wir umgehend gegen böswillige Akteure vorgehen, indem wir Inhalte, die gegen die Richtlinien verstoßen, entfernen sowie gegebenenfalls Konten sperren und rechtliche Schritte einleiten.“

Allein im Jahr 2024 habe der Tech-Riese weltweit mehr als 240 Millionen richtlinienwidrige Rezensionen blockiert oder entfernt – die meisten davon, bevor sie für Nutzer überhaupt sichtbar wurden. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de).