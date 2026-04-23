Ostsee oder Nordsee? Hier sind die Strandkörbe teurer

Wer im Sommer im Strandkorb entspannen will, muss je nach Küste unterschiedlich tief in die Tasche greifen.

Ein Vergleich der Plattform Traumhausverlosung zeigt: An der Ostsee sind Strandkörbe im Schnitt deutlich teurer als an der Nordsee. Urlauber zahlen dort durchschnittlich 14,33 Euro pro Tag – rund 1,60 Euro mehr als an der Nordsee (12,70 Euro). Das entspricht einem Preisunterschied von etwa 13 Prozent.

Besonders hoch sind die Preise in beliebten Ostseebädern wie Grömitz und Binz, wo bis zu 18 Euro pro Tag fällig werden. Ein Korb in der ersten Reihe am Wasser kostet in Weissenhäuser Strand am Wochenende auch schon mal 19 Euro. Aber auch an der Nordsee gibt es teure Ausnahmen, etwa in Westerland, wo ein Tageskorb an der Promenade in der Hochsaison ebenfalls 19 Euro kostet.

Das könnte Sie auch interessieren: Geliebte Hündin Elli ist zurück beim Herrchen: „Vielen Dank, MOPO!“

Deutlich günstiger wird es dagegen an einigen Nordsee-Orten: Dort sind Strandkörbe teilweise schon ab neun Euro pro Tag zu haben. Insgesamt wurden für die Auswertung die Preise in 58 Küstenorten verglichen. (rei)