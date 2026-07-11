Blaualgen, Faulschlamm und Badeverbote: Der Zustand der Schlei wird immer kritischer. Ein visionäres Infozentrum in Fleckeby sollte eigentlich die Wende bringen.

Gemeinsam für die Schlei: Die 2. Vorsitzende Dr. Christiane Knabe (v. l.), der 1. Vorsitzende Karl Walter und Vorstandsmitglied Klaus-Peter Greve-Wegner analysieren im SIEZ-Büro die neuesten Wasserproben. Kerstin Stache

Wer die Räume des Schlei Informations- und Erlebnis-Zentrums (SIEZ) in Fleckeby betritt, blickt direkt auf eine Reihe von Reagenzgläsern. Manche Flüssigkeiten darin sind klar, andere grün und trüb. „Diese Wasserproben sind von heute Morgen, da bin ich schon früh los und habe sie aus der Schlei geholt“, sagt Karl Walter. Als erster Vorsitzender des Vereins sammelt er mit seinem Team alles, was den längsten Meeresarm der Ostsee betrifft – von der Überwachung der Gewässerwerte bis zur Kulturhistorie.

Um die Arbeit des Vereins auszuweiten und die Schlei zu schützen, sollte in Fleckeby ein hochmodernes Kultur- und Forschungszentrum entstehen. Die EU-Ausschreibung zur Stärkung der regionalen Identität hatte das SIEZ gewonnen: 11,5 Millionen Euro waren bereits zugesichert – doch auf den großen Erfolg folgte prompt das Aus.

Das „Sparbuch“ der Schlei ist aufgebraucht

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„Wir Anwohner gehen nicht in der Schlei baden – nicht mal unsere Hunde lassen wir da ins Wasser“, sagt Karl Walter. Schon seit mindestens 100 Jahren hat die Schlei laut Walter ein Problem: Durch Kläranlagen und Überdüngung gelangt Abwasser in die Gräben und Auen, die schließlich in die Schlei fließen. Grünalgen kommen zwar in jedem Gewässer vor – gibt es jedoch zu viel Stickstoff im Wasser, vermehren sie sich rasant. „Die Grünalgen sinken dann zu Boden, verbrauchen dort weiteren Sauerstoff und werden zu Faulschlamm“, erklärt der 71-Jährige.

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Genau hier kommt es im Sommer dann zum nächsten Problem: Steigt die Wassertemperatur über 20 Grad, lösen sich Phosphate aus dem Faulschlamm. Das wiederum lässt die Blaualgen explodieren. Walter warnt: „Dann kommt es zu dieser schleimigen, grünen Teppichmasse auf dem Wasser.“ Dass der Mensch hier den entscheidenden Beitrag leistet, steht für den Experten außer Frage: „Besonders seit der Industrialisierung ging es mit der Wasserqualität stark bergab – das Sparbuch der Schlei war irgendwann einfach aufgebraucht.“

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Dem Faulschlamm auf der Spur: Dr. Christiane Knabe nimmt eine aktuelle Gewässerprobe aus der Schlei ganz genau unter die Lupe. Kerstin Stache

Dr. Christiane Knabe, die zweite Vorsitzende des SIEZ, prüft die Wasserproben ganz genau. Als sie an einem der Gläser riecht, verzieht sie das Gesicht: „Man sieht den Faulschlamm nicht nur, man kann ihn auch deutlich riechen.“ Wie gefährlich die verunreinigte Schlei wirklich ist, zeigt ein Fall aus Knabes Heimatort Bohnert: Erst vor Kurzem sei dort ein Kind tagelang krank gewesen, weil es beim Baden Wasser geschluckt habe. „Blaualgen können den Magen-Darm-Trakt ziemlich durcheinanderbringen“, so die Ärztin. Nach dem Baden in der Schlei erlebe sie immer wieder Fälle von Durchfall und Erbrechen.

Der geplatzte Traum vom gläsernen Gletscher

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Eigentlich kümmert sich das SIEZ um die Überwachung von Gewässerwerten, Forschungsprojekte und kulturhistorische Vorträge. Um diese Arbeit sichtbarer zu machen, sollte in Fleckeby ein neues Informationszentrum mit vielfältigen Angeboten entstehen. Dafür hatte der Verein bereits eine EU-Förderung über 11,5 Millionen Euro in der Tasche.

Wie visionär das Projekt gedacht war, zeigt der Entwurf des Architekten Helmut Herzog. Das Gebäude sollte die Formsprache „Gletscher durchbricht Landschaft“ tragen. „Der Glasbau sollte daran erinnern, wie die Schleiregion durch gewaltige Gletschermassen geformt wurde“, erklärt Walter begeistert.

Vision aus Glas: Der Entwurf von Helmut Herzog trägt die Formsprache „Gletscher durchbricht Landschaft“ und sollte an die Entstehung der Schleiregion erinnern. Kerstin Stache

Doch die Millionen aus Brüssel waren an strenge Bedingungen geknüpft: Die EU bewilligte das Geld zwar für den Bau, nicht aber für die laufenden Kosten wie Instandhaltung und Personal. Rund 488.000 Euro hätten die 42 anliegenden Gemeinden dafür Jahr für Jahr selbst aufbringen müssen. Mit Blick auf die leeren kommunalen Haushalte war das Risiko zu groß – zumal eine EU-Richtlinie vorschrieb, das Zentrum mindestens 15 Jahre lang zu betreiben, um die Fördergelder nicht zurückzahlen zu müssen. Karl Walter schüttelt darüber nur den Kopf: „An der Schlei wohnen 88.000 Menschen, und viele sehr wohlhabende Leute haben dort ein Ferienhaus. Das wären umgerechnet gerade einmal fünf Euro pro Kopf gewesen.“

Ein Zentrum, das verbindet

Der Neubau sollte weit mehr sein als ein reines Labor: Geplant war eine Ausstellungshalle mit Bühne für rund 400 Menschen, die Platz für Vorträge und Konzerte bieten sollte. Auch Räume für einen „Schleikindergarten“ mit Bildungsangeboten sowie ein Café samt Bibliothek waren vorgesehen. „Früher war die Schlei das trennende Element zwischen den Regionen Schwansen und Angeln. Wir wollten mit dem Bau ein verbindendes Element schaffen“, erklärt Walter. „Damit wir Schleibewohner einen gemeinsamen Kulturkreis haben.“

Doch das SIEZ wollte nicht nur informieren, sondern auch ganz konkret anpacken, um die Schlei vor dem Umkippen zu bewahren. Das Konzept sah vor, den stinkenden Faulschlamm mit Baggern abzutragen oder mit Spezialgeräten kontrolliert abzusaugen und in sogenannten Bigpacks zu entsorgen. Trotz der Blockade der Gemeinden haben Karl Walter und sein Team das Vorhaben noch lange nicht abgeschrieben. Der Wille zur Rettung des Meeresarms bleibt ungebrochen: „Unser Ziel ist es nach wie vor, durch dieses Projekt die Schlei zu retten – und daran werden wir unermüdlich weiterarbeiten.“ (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)