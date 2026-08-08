Hochwasser-Alarm an der Ostsee? Die Nina-Warn-App schlug am Samstagmorgen für die Küstenregion Alarm. Was hinter der Warnung steckte.

Am Samstagmorgen wurde per Nina-Warn-App eine Hochwasser-Meldung für die Ostseeküste gemeldet. Screenshot Facebook

Orangefarben leuchtete am Samstagmorgen gegen 7.35 Uhr die Ostseeküstenregion auf einer Karte in der Nina-Warn-App. Warnstufe Orange: Hochwasser. Auf Facebook sorgte die Meldung für Verwirrung – auch, weil die Warnung wenig später wieder verschwunden war.

Die Auflösung: Es handelte sich um eine Fehlmeldung. „Wir hatten ein technisches Problem“, sagte eine Sprecherin des Hochwasserwarndiensts des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) der MOPO.

Technisches Problem löste Hochwasser-Warnmeldung aus

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Da die Korrektur der aktuellen Daten etwas Zeit in Anspruch nahm, hatte es jedoch rund 20 bis 30 Minuten gedauert, bis die Warnung wieder aufgehoben werden konnte.

Auf Facebook sorgte die Meldung derweil für Verwunderung. Eine Nutzerin berichtete, sie sei von dem Alarm geweckt worden.

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Andere vermuteten schnell eine Fehlmeldung. „Ich habe gerade mal die aktuellen Pegelstände beim BSH abgefragt. Nach Hochwasser sieht das nicht gerade aus“, schrieb etwa ein Nutzer. Auch die BSH-Sprecherin gibt Entwarnung: „Wir haben entspannte 30 Zentimeter.“