Dem Tourismusausschuss liegt ein neues Parkkonzept für Scharbeutz und Haffkrug vor. Was die drei Varianten für Autofahrer bedeuten und welche Tarife fürs Parken an der Ostsee geplant sind.

Nach dem Tanken könnte nun das Parken für Autofahrer teurer werden – zumindest an einem Teil der Lübecker Bucht. Denn die Gemeinde Scharbeutz plant, ihr Parkkonzept anzupassen und entsprechend Mehreinnahmen zu erzielen.



Die derzeitigen Parkgebühren sind seit 2022 unverändert. „Angesichts der gestiegenen Kosten in der Parkraumbewirtschaftung, insbesondere für den Unterhalt und die Reparatur von Großparkplätzen, für die Anschaffung neuer Infrastruktur, die Zahlungsabwicklung sowie für die gestiegenen Personalkosten, ist es notwendig, ein ausgewogenes Konzept zur Anpassung der Parkgebühren und der entsprechenden Verordnung zu erarbeiten“, heißt es in der Beschlussvorlage, die am kommenden Mittwoch im Tourismusausschuss auf der Tagesordnung steht.

Neue Regeln fürs Parken in Scharbeutz und Haffkrug