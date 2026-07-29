Mit Coverhits eröffnet der Musikzug der Feuerwehr inoffiziell das Wacken Open Air – und bringt das Publikum schon vor den großen Bands in Stimmung.

Die Wackener Feuerwehrkapelle gibt mit ihrem Konzert den inoffiziellen Startschuss beim Wacken Open Air. Frank Molter/dpa

„Wacken, Wacken”, „Feuerwehr”: Traditionell hat der örtliche Musikzug das Heavy-Metal-Festival (bis 1. August) im schleswig-holsteinischen Wacken inoffiziell eröffnet. „Wacken, Wacken”, rief der musikalische Leiter der Feuerwehrkapelle, Stefan Bumann, den Fans zu, „Feuerwehr” schrie das Publikum vor der Wackinger-Bühne zurück. „Ach ist es schön, wieder hier zu sein”, sagte Bumann.

Zum Repertoire der Firefighters gehört beispielsweise eine Coverversion von „Let me enterain you” von Robbie Williams. Zahlreiche Metalfans zeigten die Pommesgabel, das berühmte Handzeichen der Szene.

Gutes Wetter beim Festival-Start: Infield öffnet am Nachmittag

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Am Nachmittag sollte das sogenannte Infield vor den beiden Hauptbühnen Harder und Faster öffnen. Stars des 35. Festivals sind Bands wie Def Leppard oder Judas Priest, Sabaton oder Powerwolf. Am Mittwochabend sollten auf den großen Bühnen unter anderem Hämatom spielen. Das W:O:A ist mit 85.000 Besuchern ausverkauft.

Das Wetter spielte zum Start im Gegensatz zu den Wetterkapriolen des vergangenen Jahres mit. Am ersten Festivaltag wurden bei sonnigem Wetter Höchstwerte von bis zu 30 Grad erwartet, zum Donnerstag hin soll es noch etwas heißer werden mit 30 bis 31 Grad. (dpa/mp)