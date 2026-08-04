Eine junge Katze wurde in Brunsbüttel neben einer Transportbox gefunden – Finder alarmierten die Polizei.

Zwei Frauen haben am Samstagabend in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) eine erschütternde Entdeckung gemacht: Sie fanden eine junge Katze, die mutmaßlich neben einer Transportbox ausgesetzt worden war.

Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Frauen das junge Tier gegen 20.45 Uhr an einem Graben im Bereich Am Belmermoor. Zunächst lief das Tier um eine Transportbox herum, bevor es sich verängstigt darin versteckte.

Katze ohne Futter und Wasser ausgesetzt – Strafverfahren eingeleitet

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Nach Angaben eines Polizeisprechers war die Katze dort offenbar ohne Futter und Wasser zurückgelassen worden. Aufgrund ihres jungen Alters sei zudem fraglich, ob sich das Tier überhaupt selbst hätte versorgen können.

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Eine der Finderinnen nahm die Katze nach Absprache mit Polizei und Tierheim vorübergehend bei sich auf. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein und bittet Zeugen um Hinweise auf den Besitzer unter Tel. (04852) 6024-0.