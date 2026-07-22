Auf dem Weg zum Wacken Open Air ist ein mit Bier beladener Lkw auf der A23 in die Leitplanke geprallt.

Wegen eines Lkw-Unfalls musste die A23 am Mittwochvormittag zwischen Elmshorn und Horst/Elmshorn in Richtung Norden kurzzeitig gesperrt werden. Ein mit Bier beladener Lkw war in die Leitplanke geprallt, wodurch die Ladung des Lkw verrutschte.

Nach Polizeiangaben war der Transport auf dem Weg zum Wacken-Open-Air. Mehrere Kisten kamen bei dem Unfall zu Bruch. Der unbeschädigt gebliebene Inhalt musste in einen anderen Lastwagen umgeladen werden. Ursächlich für den Zusammenstoß mit der Leitplanke soll den Beamten zufolge Unachtsamkeit des Fahrers gewesen sein.

Die Polizei fragte daraufhin das Technische Hilfswerk als Unterstützung an. Mittlerweile ist die A23 nach Angaben der Polizei wieder freigegeben.