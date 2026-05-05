mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Linksjugend Fahnen

Die Linksjugend bestätigt auf Nachfrage, dass ihr die Kritik an ähnlichen Beschlüssen vor Beschlussfassung bekannt war. Foto: imago/IPON

  • Kiel

paid„Offener Antisemitismus“: Entsetzen über die Linksjugend in Schleswig-Holstein

Ein Beschluss der Linksjugend Schleswig-Holstein sorgt für ein politisches Beben im Norden. Nachdem bereits die niedersächsische Linkspartei mit einer Verurteilung des „real existierenden Zionismus“ eine bundesweite Debatte auslöste, zieht der Nachwuchs in Schleswig-Holstein nach. Vertreter anderer Parteien zeigen sich entsetzt, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinden wirft der Linksjugend „komplette Ahnungslosigkeit“ vor. Selbst die Linkspartei distanziert sich.

Anfang April fasste die Linksjugend des Landes einen Beschluss mit dem Titel „Ablehnung des Zionismus“, in dem sie „ein Ende der Apartheid in Israel“ fordert. Gerhard Ulrich, Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus des Landes Schleswig-Holstein, ist entsetzt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test