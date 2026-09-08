Wegen eines zweitägigen Warnstreiks im Nahverkehr fallen in den kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins am Dienstag und Mittwoch die Busse aus. Was Fahrgäste jetzt beachten sollten.

Busse der Kieler Verkehrs Gesellschaft (KVG) stehen im Depot. (Archivbild) picture alliance/dpa | Carsten Rehder

Wegen eines zweitägigen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr wird es von Dienstag an für Pendler, Schüler und Reisende in den kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein schwierig. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wann wird gestreikt?

Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 1800 Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster von Dienstag bis Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind die öffentlichen Busunternehmen in Kiel (KVG), Lübeck (Stadtverkehr Lübeck), Flensburg (Aktivbus) und Neumünster (SWN).

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Zudem ruhe der Busverkehr im Kreis Plön. Dort streiken die Beschäftigten den Angaben nach im Rahmen der bundesweiten Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag.

Fahren Busse?

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Nach derzeitiger Lage müssen sich Fahrgäste auf weitgehende Ausfälle einstellen. So wird es in den vier kreisfreien Städten voraussichtlich keinen regulären Busverkehr geben. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass der Nahverkehr weitgehend zum Erliegen kommt. Notverkehre gebe es voraussichtlich nicht.

Welche Auswirkungen hat das konkret für Fahrgäste?

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Für viele Menschen bedeutet der Streik erhebliche Einschränkungen im Alltag. Pendler, Schülerinnen und Schüler sowie andere Fahrgäste müssen sich auf massive Einschnitte einstellen. In den Regionen dürften Busse komplett ausfallen.

Was sollten Pendler jetzt tun?

Fahrgäste sollten nicht notwendige Fahrten verschieben oder frühzeitig Alternativen planen:

Auto oder Fahrgemeinschaften nutzen

auf Fahrrad oder E-Scooter ausweichen

wenn möglich im Homeoffice arbeiten

Können Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben?

Nein. Die Schulpflicht gilt grundsätzlich auch während eines Streiks. Eltern müssen den Schulweg organisieren. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann das Fehlen entschuldigt werden.

Wo gibt es aktuelle Informationen?

Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt bei den jeweiligen Verkehrsbetrieben informieren - etwa über Internetseiten, Apps oder soziale Medien.

Warum wird gestreikt?

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Nahverkehr. Dort hat auch die zweite Verhandlungsrunde Anfang September kein Ergebnis geliefert. Für beide Tarifbereiche fordert die Gewerkschaft Verdi eine Erhöhung der Entgelte um 6,5 Prozent für alle Beschäftigten, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Für Gewerkschaftsmitglieder will Verdi eine Vorteilsregelung in Höhe von 650 Euro jährlich.

Fortgesetzt werden sollen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein am 22. September. Die Verhandlungen zur bundesweiten Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag gehen am 5. Oktober weiter. (dpa/mp)