Eigentümer stinksauer: Berühmtes Haus an der Ostseeküste abgerissen

Das Haus Seeblick am Steilufer von Travemünde ist Geschichte. Die Beschwerde des Eigentümers scheitert auch vor dem Oberverwaltungsgericht. Nun ist nur die Zukunft des Wanderwegs offen.

Das Haus an der Abbruchkante ist schon zum Teil verschwunden, der Bagger geht weiter seiner Arbeit nach. Seit Montagnachmittag laufen die Abrissarbeiten des Hauptgebäudes des Hauses Seeblick am Brodtener Steilufer in Travemünde. „Die Gefahrenlage ist beseitigt“, sagte eine Sprecherin der Stadt Lübeck.

Abriss bei Travemünde: Bagger sind im Einsatz

Weil die Abbruchkante des Brodtener Ufers immer weiter an das Gebäude herangerückt war, hatte die Stadt Lübeck im Februar 2024 die Nutzung als Jugendfreizeitheim untersagt. Der am Gebäude vorbeiführende Wanderweg wurde im Februar 2025 gesperrt.

Die Sprecherin kündigte an, prüfen zu lassen, wie weit sich der Küstenwanderweg verlegen lässt, um ihn wieder nutzbar zu machen. Dafür müsse die Stadt erneut mit dem Eigentümer des Hauses Seeblick verhandeln.

Im Februar hatte das Verwaltungsgericht Schleswig per Eilverfahren einen Antrag des Eigentümers abgelehnt. Dieser wollte erreichen, dass ihm die Kosten für den Abriss nicht in Rechnung gestellt werden. Damit hatte der Eigentümer laut dem Gericht keinen Erfolg, da er bereits im September 2025 mit Ordnungsverfügung aufgefordert worden war, das Wohngebäude bis Ende des Jahres abzureißen. Dieser Aufforderung sei er nicht nachgekommen, obwohl die Stadt die Beseitigungsanordnung für sofort vollziehbar erklärt habe.

Küstenwanderweg an der Ostsee soll verlegt werden

Da der Antragsteller keinen Eilantrag gegen die Anordnung gestellt hatte, waren die Voraussetzungen für den geplanten Abriss durch die Stadt erfüllt, wie es hieß. Daran ändere auch sein Antrag gegen die Maßnahme nichts. Zudem hätte ein weiteres Zögern die Gefahr eines Schadens erhöht.

Der Eigentümer, der seinen Namen nicht nennen wollte, teilte damals mit, dass er in einer Verschiebung des Hauses den richtigen Weg zur Bewahrung des Denkmals sehe. Der Stadt Lübeck warf er eine „Abriss-Mentalität“ vor.

Vergangenen Freitag legte der Eigentümer Beschwerde gegen die Gerichtsentscheidung vor dem Oberverwaltungsgericht ein. Dieses entschied am Montag zugunsten des Abrisses.

„Anhaltspunkte für eine Unverhältnismäßigkeit der Abrissverfügung lagen nicht vor, auch nicht unter dem Gesichtspunkt der vom Eigentümer geltend gemachten Möglichkeit eines Teilabrisses“, hieß es in der Mitteilung des Gerichts. Der Beschluss des für das Baurecht zuständigen Senats sei unanfechtbar.

Die Sprecherin der Stadt Lübeck sagte: „Wir haben abgerissen, weil wir vom Oberverwaltungsgericht nichts Gegenteiliges gehört haben.“ Bei Zweifeln wäre die Maßnahme nicht vorgenommen worden. (dpa/js)