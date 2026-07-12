Einsatz für die Seenotretter vor Neustadt in Holstein: Sie bringen einen schwerkranken Skipper in kritischem Zustand an Land. Wie die Rettung ablief.

Mit dem Seenotrettungsboot „Henrich Wuppesahl” kamen die Seenotretter einem 60-jährigen Patienten an Bord eines Motorbootes zu Hilfe. (Archivbild). Die Seenotretter – DGzRS

Mitten auf der Ostsee brach am Sonntagvormittag ein 60-jähriger Motorbootfahrer zusammen. Seine Ehefrau setzte sofort den Notruf ab, dann begann sie mit der Reanimation. Wie es dann weiterging.

Die Seenotretter der DGzRS-Station Neustadt in Holstein rückten gegen 12 Uhr aus und erreichten wenige Minuten später das rund 15 Meter lange Motorboot. Gemeinsam mit einem Notarzt und einem Notfallsanitäter übernahmen sie die Versorgung des Mannes. Der Verdacht: Herz-Kreislauf-Stillstand.

Der schwer verletzte Skipper wurde mit dem Boot der Seenotretter in den Hafen von Neustadt gefahren. Von dort brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus, sein Zustand war kritisch. Ein Bekannter des Mannes schleppte währenddessen das Boot mithilfe eines Seenotretters in den Hafen. (mp)