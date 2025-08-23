Im Sommer herrscht in Notfallambulanzen Ausnahmezustand, weil viele Arztpraxen im Urlaub sind. Auf Sylt ist die Lage besonders angespannt, das Krankenhaus spricht von 70 Prozent mehr Patienten als zu Jahresbeginn.

Die Notaufnahmen der Krankenhäuser im Norden sind aktuell wegen der Sommerferien vielerorts am Limit. Viele Arztpraxen sind im Urlaub und Tausende von Urlaubern sorgen für überdurchschnittlich hohe Patientenzahlen. Vor allem in den Tourismus-Hotspots wie Sylt ist die Lage angespannt.

Sylt: 70 Prozent mehr Patienten als im Januar und Februar