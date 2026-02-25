Notarzt im Einsatz: Rettungswagen kracht an Kreuzung mit Auto zusammen

Heftige Kollision: Bei einer Einsatzfahrt ist es am Mittwoch in Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall mit einem Notarzteinsatzfahrzeug gekommen.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 16.44 Uhr an der Ampelkreuzung der B75 an der Hamburger Straße. Dort kollidierte ein Mercedes Vito des Notarztdienstes während einer Sonderrechtsfahrt mit einem Citroën. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, wie die Polizei der MOPO mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Senior im Mercedes räumt Lkw auf A1 ab: Vollsperrung – drei Verletzte

Die Feuerwehr Bad Oldesloe streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und sicherte die Unfallstelle. Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich für gut eine Stunde. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.