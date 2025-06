Nordfriese knackt Jackpot – Millionengewinn!

Siebter Millionengewinn im Lotto 2025 in Schleswig-Holstein: Ein Glücklicher aus dem Kreis Nordfriesland gewinnt mehr als 1,3 Millionen Euro.

Erneut ist ein Lotto-Millionengewinn nach Schleswig-Holstein gegangen. Ein Spieler aus dem Kreis Nordfriesland gewann am Dienstag im Eurojackpot mit einem Systemschein 1.339.710,20 Euro, sagte NordwestLotto-Sprecher Florian Blömer. Der Spieleinsatz betrug 68 Euro. Der Jackpot in Höhe von 40,6 Millionen Euro ging nach Bayern.

Es handelte sich bereits um den siebten Millionengewinn in Schleswig-Holstein im laufenden Jahr. Anfang Mai hatte ein Schleswig-Holsteiner bei der Eurojackpot-Ziehung knapp 6,1 Millionen Euro gewonnen.

Glücksspielerinnen und Glücksspieler haben in Schleswig-Holstein 2024 beim Lotto über alle Spiel- und Wettarten 155,5 Millionen Euro an Gewinnen erzielt. 2023 waren es noch 254,7 Millionen Euro gewesen. Darunter war ein Gewinn in Höhe von 120 Millionen Euro. Im Juni 2023 hatte ein Norddeutscher den Jackpot bei der Lotterie Eurojackpot geknackt. Dies war der höchste Gewinn, den Lotto Schleswig-Holstein früheren Angaben zufolge jemals auszahlte.

2022 hatte die Gewinnsumme 143 Millionen Euro betragen. 2022 lag sie bei 123 Millionen Euro. (dpa/mp)