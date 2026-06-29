Mann bleibt in Wrack eingeklemmt. Feuerwehr rettet ihn mit schwerem Gerät. Wollte der Fahrer abbiegen?

Bei einem Unfall im Kreis Dithmarschen hat sich ein Nissan mehrfach überschlagen. Die zwei Insassen wurden verletzt – einer musste aus dem Wrack gerettet werden.

Sie waren laut Polizei am Sonntagmorgen auf der L153 zwischen Währden und Ketelsbüttel unterwegs, als der Fahrer plötzlich die Kontrolle verlor und links von der Straße abkam. Ob es sich um einen misslungenen Abbiegevorgang handelte, sei Gegenstand der Ermittlungen, so ein Sprecher.

Helikopter angefordert

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Über einen Straßengraben schleuderte der Nissan auf ein angrenzendes Feld, wo sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Der Fahrer (20) konnte aus dem Wrack klettern, sein Beifahrer (34) war in diesem eingeschlossen.

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Die alarmierte Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät an und befreite den 34-Jährigen. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Zwischenzeitlich war ein Hubschrauber für den Transport angefordert worden, doch der Pilot konnte noch vor der Landung wieder abdrehen.

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Polizei ermittelt – 45 Einsatzkräfte vor Ort

Der Nissan musste aufwendig mit einem speziellen Kran abgeschleppt werden. Während der Maßnahmen war die L153 komplett gesperrt. Nach rund einer Stunde war die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.

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Die genauen Umstände des Unfalls werden nun von der Polizei ermittelt. Insgesamt waren rund 45 Kräfte verschiedener Wehren im Einsatz.