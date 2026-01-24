Nicht allein unterwegs: Junger Fahrer kommt von Straße ab und überschlägt sich

Schwerer Unfall im Kreis Ostholstein: Ein junger Autofahrer kam von der Straße ab, überschlug sich – und alle Mitfahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Verkehrsunfall in Ahrensbök im Kreis Ostholstein sind in der Nacht zu Sonnabend zwei Menschen verletzt worden. Ein Auto mit drei Insassen kam gegen 3 Uhr auf der Landstraße K54 aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Personen, darunter der 18 Jahre alte Fahrer, erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Insassen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Schwere des Unfalls waren zunächst drei Rettungswagen im Einsatz. Die Landstraße musste am Morgen noch gereinigt werden. (dpa/mp)