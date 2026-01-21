mopo plus logo
Polizisten stoppen BMW in Neustadt wegen defekten Rücklicht. Im Autos saßen neu nicht angescnallt Kinder – der Fahrer hatte keinen Führerschein

Polizisten hatten den BW wegen eines defekten Rücklichts gestoppt. (Symbolfoto) Foto: dpa | Marcus Brandt

  • Neustadt

Neun Kinder im BMW zur Schule gefahren – doch das war nicht alles

Polizisten haben am Mittwochmorgen in Neustadt (Landkreis Ostholstein) einen BMW-Kombi gestoppt. Den Beamten war ein defektes Rücklicht an dem Fahrzeug aufgefallen. Was die Beamten dann entdeckten, verschlug ihnen die Sprache.

Der Polizeistreife war gegen 8 Uhr an der Straße Bödesoll ein 3er-BMW-Kombi aufgefallen, dessen Rückleuchte defekt war. Sie entschlossen sich, das Fahrzeug zu stoppen, um den Fahrer (21) auf den Defekt hinzuweisen.

Kein Kind angeschnallt – BMW-Fahrer ohne Führerschein

In dem Wagen entdeckten die Polizisten dann neun Schulkinder im Alter von 5 bis 14 Jahren. Alle waren nicht angeschnallt. Zudem wurde festgestellt, dass der 21-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kinder mussten zu Fuß zur Schule gehen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

