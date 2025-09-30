mopo plus logo
Christian B. steht mit dem Rücken zur Kamera, links sind zwei Justizbeamte

Christian B. hatte früh angekündigt, in Schleswig-Holstein leben zu wollen. Der erste Anlauf mit Wohnung in Neumünster ist gescheitert. Foto: Moritz Frankenberg

  • Neumünster

Vergewaltiger will Polizeischutz : Britische Presse jagt den Maddie-Verdächtigen

Der Maddie-Verdächtige Christian B. hat Neumünster verlassen – unter massivem Polizeischutz und verfolgt von britischen Reportern. Jetzt beschwert er sich beim Staatsanwalt, der allerdings keine Intentionen hat, mit ihm zu reden. Doch sein Verteidiger erhebt schwere Vorwürfe: Die Behörden hätten ihn im Stich gelassen und eine regelrechte Hetzjagd in Kauf genommen. Sie gehen nicht davon aus, dass ein Leben für Christian B. in Deutschland noch möglich ist.


