Der Maddie-Verdächtige Christian B. hat Neumünster verlassen – unter massivem Polizeischutz und verfolgt von britischen Reportern. Jetzt beschwert er sich beim Staatsanwalt, der allerdings keine Intentionen hat, mit ihm zu reden. Doch sein Verteidiger erhebt schwere Vorwürfe: Die Behörden hätten ihn im Stich gelassen und eine regelrechte Hetzjagd in Kauf genommen. Sie gehen nicht davon aus, dass ein Leben für Christian B. in Deutschland noch möglich ist.





